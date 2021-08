Exposition de pastels et sculptures Cluny, 1 septembre 2021, Cluny.

Exposition de pastels et sculptures 2021-09-01 10:00:00 – 2021-09-06 19:00:00 rue du 11 août 1944 Salle Malgouverne

Cluny 71250

EUR 0 0 REGARDS:

De celle-ci aux grands yeux surpris, à celui-là qui semble observer, ou cet autre, perdu au loin, une galerie comme un cercle de connaissances. Une galerie de « têtes » qu’Evelyne Trembleau nous invite à rencontrer.

Invitation à une confrontation, par touches d’humanité, de souvenirs à reconstruire. Chemin de mélancolie ? dé-réalité ? Dans cette promenade-exposition, aux présences si prégnantes, comme un sourire en équilibre, des regards en demande.

Evelyne Trembleau a présenté sa première exposition à 18 ans, à Oullins (69), où elle fut récompensée pour les huiles exposées.

Elle aborda ensuite différentes thématiques et techniques, s’exprimant notamment par l’aquarelle qu’elle exposa en 1987 en Ardèche. Depuis 6 ans, elle crée avec la technique du pastel sec. Elle a notamment montré des séries sur les migrants, sur des lieux et habitations abandonnés d’Ardèche ou d’Italie, et sur des ours en peluche aux mines nostalgiques.

Depuis l’automne 2019, Evelyne Trembleau réalise une impressionnante galerie de portraits, ou plus exactement de regards, en gros plan, d’inconnu-e-s, où, de sa façon unique et originale, elle questionne la relation à l’autre. « Regarder, se laisser regarder et surprendre… »

Chantal Balme a débuté la sculpture à l’occasion de cours d’art plastique dans les années 90.

Depuis, elle a continué dans cette voie car elle est particulièrement attirée par le « volume ».

Après un ou deux essais sur des matériaux très tendres, elle a adopté le bois. Elle y est toujours revenue, avec quelques rares écarts vers la pierre.

Ses bois favoris sont les fruitiers : cerisier, noyer, abricotier…

Son thème principal est l’ « humain », dans des représentations plutôt suggérées qui laissent une grande part à l’imagination au spectateur.

chantal.balme@gmail.com +33 9 72 30 41 42 https://evelynetrembleau.wordpress.com/

REGARDS:

De celle-ci aux grands yeux surpris, à celui-là qui semble observer, ou cet autre, perdu au loin, une galerie comme un cercle de connaissances. Une galerie de « têtes » qu’Evelyne Trembleau nous invite à rencontrer.

Invitation à une confrontation, par touches d’humanité, de souvenirs à reconstruire. Chemin de mélancolie ? dé-réalité ? Dans cette promenade-exposition, aux présences si prégnantes, comme un sourire en équilibre, des regards en demande.

Evelyne Trembleau a présenté sa première exposition à 18 ans, à Oullins (69), où elle fut récompensée pour les huiles exposées.

Elle aborda ensuite différentes thématiques et techniques, s’exprimant notamment par l’aquarelle qu’elle exposa en 1987 en Ardèche. Depuis 6 ans, elle crée avec la technique du pastel sec. Elle a notamment montré des séries sur les migrants, sur des lieux et habitations abandonnés d’Ardèche ou d’Italie, et sur des ours en peluche aux mines nostalgiques.

Depuis l’automne 2019, Evelyne Trembleau réalise une impressionnante galerie de portraits, ou plus exactement de regards, en gros plan, d’inconnu-e-s, où, de sa façon unique et originale, elle questionne la relation à l’autre. « Regarder, se laisser regarder et surprendre… »

Chantal Balme a débuté la sculpture à l’occasion de cours d’art plastique dans les années 90.

Depuis, elle a continué dans cette voie car elle est particulièrement attirée par le « volume ».

Après un ou deux essais sur des matériaux très tendres, elle a adopté le bois. Elle y est toujours revenue, avec quelques rares écarts vers la pierre.

Ses bois favoris sont les fruitiers : cerisier, noyer, abricotier…

Son thème principal est l’ « humain », dans des représentations plutôt suggérées qui laissent une grande part à l’imagination au spectateur.

dernière mise à jour : 2021-07-28 par