Montsûrs 53150 Artiste, peintre paysagiste, José DAOUDAL partage sa vie entre la Mayenne et la Bretagne où il puise l’essentiel de son inspiration. Chantal COUVREUX vit à Sautron près de Nantes. Très vite attirée par le modelage, elle s’oriente vers le portrait. Chaque création lui enseigne les multiples facettes de la terre, l’enfumage dans la technique du raku. Exposition à l’étage des oeuvres de Colette FOUQUET, habitante de Montsûrs Ouverture au public :

Mercredi, vendredi, samedi 15h-18h

Jeudi 16h30-19h30

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

