EXPOSITION DE PASTELS ET AQUARELLES Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, jeudi 25 avril 2024.

EXPOSITION DE PASTELS ET AQUARELLES Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Jean-François Ducamp et Christine Thiébaud exposent leurs oeuvres dans la salle d’exposition des Moutiers-en-Retz.

Pousser la porte pour partager l’univers de ces 2 artistes talentueux.

A la frontière entre paysagisme et abstraction, mes toiles reflètent avant tout un désir d’harmonie des couleurs et des formes. Avec le souhait secret d’attirer l’oeil du spectateur au plus profond de la toile et de le rendre acteur d’un rêve de peintre ainsi partagé . Jean-François Ducamp.

Les pastels et les aquarelles vous murmurent des histoires intimes, des souvenirs, des émotions. Laissez-vous emporter par la douceur des couleurs, la finesse des détails. Chaque tableau est une fenêtre ouverte sur un univers singulier. Ressentez la passion des artistes, leur regard unique sur le monde.

Venez découvrir ces trésors de délicatesse, ces fragments d’âme figés sur papier. Vous repartirez avec des étoiles dans les yeux, des couleurs plein le cœur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

