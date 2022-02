EXPOSITION DE PASTELS DE L’ASSOCIATION ISARTIS Neufchâteau, 18 mars 2022, Neufchâteau.

EXPOSITION DE PASTELS DE L’ASSOCIATION ISARTIS Espace Culturel François Mitterand 1 rue Louis Regnault Neufchâteau

Cinq artistes pastellistes talentueux, originaires de l’Est de la France, Daniel Caland, Irina Hoerner, Jean-Charles Mouginot, Anne-Marie Reeb et Odile Renaud-Simer, chacun avec leur univers singulier, vont interroger le regard par des œuvres percutantes, originales, intrigantes, qui cassent les codes des clichés habituels du pastel et déclenchent l’imaginaire du regardeur.

Cinq artistes qui innovent, entre figuration et abstraction, et qui exaltent, chacun à leur manière, les qualités plastiques et expressives exceptionnelles de ce médium, auquel l’art contemporain offre aujourd’hui une place de choix.

A Neufchâteau, une scénographie intimiste vous projettera dans le monde visible et invisible, à travers les paysages atmosphériques et/ou cosmographiques incontemporels de Daniel Caland, les étonnantes visions frénétiques et photographiques du monde moderne d’Irina Hoerner, les formes végétales métaphoriques impressionnantes sur la beauté et la durée relative de la matière de Jean-Charles Mouginot , la flamboyance chromatique de l’imaginaire pictural et arborescent des œuvres d’Anne-Marie Reeb, les subtiles impressions fugitives et poétiques d’un monde intérieur riche et coloré d’Odile Renaud-Simer.

Cinq artistes qui contribuent par leur talent à imposer le pastel comme une technique majeure en ce début du XXIème siècle.

