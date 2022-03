Exposition de Pastel Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Exposition de Pastel Souillac, 29 mars 2022, Souillac. Exposition de Pastel Vitrine de la bibliothèque Rue de la Halle Souillac

2022-03-29 – 2022-04-23 Vitrine de la bibliothèque Rue de la Halle

Souillac Lot Souillac A partir du 29/03 et jusqu’au 23 avril, vous pourrez découvrir les pastels dans les vitrines de la bibliothèque, rue de la hall et à la section jeunesse.

Le 1er avril aura lieu le vernissage à partir de 18 H. Un verre de l’amitié sera offert par l’association “Lire, Voir, Écoute”. Exposition portraits d’ici et d’ailleurs, réalisée par Didier Le Gouestre, dans les vitrines de la bibliothèque, rue de la halle et la section jeunesse. +33 5 65 32 71 00 A partir du 29/03 et jusqu’au 23 avril, vous pourrez découvrir les pastels dans les vitrines de la bibliothèque, rue de la hall et à la section jeunesse.

Le 1er avril aura lieu le vernissage à partir de 18 H. Un verre de l’amitié sera offert par l’association “Lire, Voir, Écoute”. LeGouestre

Vitrine de la bibliothèque Rue de la Halle Souillac

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT Vallée de la Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Vitrine de la bibliothèque Rue de la Halle Ville Souillac lieuville Vitrine de la bibliothèque Rue de la Halle Souillac Departement Lot

Souillac Souillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac/

Exposition de Pastel Souillac 2022-03-29 was last modified: by Exposition de Pastel Souillac Souillac 29 mars 2022 Lot Souillac

Souillac Lot