Exposition de Pamela Kenny-Levick Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 29 juillet 2024.

Exposition de Pamela Kenny-Levick Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Pamela Kenny-Levick a une approche libre et contemporaine de la peinture. Elle veut que ses œuvres fassent sourire, communiquent l’espoir et l’optimisme même si parfois les thèmes et sujets abordés peuvent être sombres . Ses tableaux se construisent tel un ballet les courbes, formes et couleurs sont ses danseurs qu’elle chorégraphie en appliquant de nombreuses couches de peinture et en utilisant des bombes acryliques, feutres et pochoirs pour donner un aspect urbain à son travail. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 10:00:00

fin : 2024-08-04 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

