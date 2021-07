Exposition de Pablo Garcia “Buffet des anciens élèves” Musée Pierre de Luxembourg, 18 septembre 2021, Villeneuve-lès-Avignon.

En intitulant son exposition _Buffet des anciens élèves_, Pablo Garcia donne le ton puisqu’il renvoie directement à un album de rap alternatif des années 2000. Les titres de chaque opus du projet répartis sur trois sites historiques de Villeneuve lez Avignon, distillent ainsi une bande son qui oscille entre la rage et la douceur, la conviction et l’humour. Au fil d’une playlist très personnelle qui mixe rap, hip-hop, chanson et punk, les œuvres parlent de désœuvrement, de lutte, d’injustice mais aussi de détermination, de foi et d’amour. Cette exposition tisse des liens entre l’histoire d’hier et d’aujourd’hui, superpose les strates et les époques pour actualiser le patrimoine villeneuvois. _Dernier week-end de l’exposition au musée Pierre-de-Luxembourg._

Visite libre de “Sous le signe du V”, partie de l’exposition déployée au musée Pierre-de-Luxembourg.

Musée Pierre de Luxembourg 3 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard



