Landerneau Finistère Landerneau Du 13 mars au 30 avril, la Galerie Le Croisssant de Lune accueille les œuvres de l’artiste franco-bolivien Oscar Yana. Le vernissage se tiendra le samedi 13 et le dimanche 14 mars de 15h à 18h. Grâce à sa flûte de pan, le samedi 13 mars, l’artiste vous emportera sur les chemins de la Bolivie. Présence autorisée dans la galerie par petits groupes en respectant les gestes barrières. Horaires :

Mardi / Mercredi / Jeudi : ouvert de 14h00 à 18h00

Vendredi / Samedi : ouvert de 10h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00.

