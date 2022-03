Exposition de O.M.A Saint-Pair-sur-Mer, 18 avril 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Exposition de O.M.A Saint-Pair-sur-Mer

2022-04-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer

O.M.A

O.M.A pratique à temps plein la photographie, l’écriture et l’illustration depuis plus de trente ans. Il se consacre désormais plus particulièrement à la peinture, abstraite ou faussement naïve, et à la sculpture, par assemblage ou modelage.

O.M.A réalise ainsi des Objets Mobiles Accrochables, des OMAges, des OMAsques et quantités d’autres acronymes, qu’il présente volontiers lors d’expOmas.

Bref, un Artiste, un Vrai, selon toutes probabilités.

A Saint-Pair-sur-mer, O.M.A présentera notamment une dizaine de portraits de la ville vue à travers certains de ses mystérieux habitants.

E-mail : organismematernelanonyme@gmail.com

Site web : http://www.xdeoma.wordpress.com

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 15h00.

Gratuit.

O.M.A

O.M.A pratique à temps plein la photographie, l’écriture et l’illustration depuis plus de trente ans. Il se consacre désormais plus particulièrement à la peinture, abstraite ou faussement naïve, et à la sculpture, par assemblage ou modelage…

officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 http://www.saintpairsurmer.fr/

O.M.A

O.M.A pratique à temps plein la photographie, l’écriture et l’illustration depuis plus de trente ans. Il se consacre désormais plus particulièrement à la peinture, abstraite ou faussement naïve, et à la sculpture, par assemblage ou modelage.

O.M.A réalise ainsi des Objets Mobiles Accrochables, des OMAges, des OMAsques et quantités d’autres acronymes, qu’il présente volontiers lors d’expOmas.

Bref, un Artiste, un Vrai, selon toutes probabilités.

A Saint-Pair-sur-mer, O.M.A présentera notamment une dizaine de portraits de la ville vue à travers certains de ses mystérieux habitants.

E-mail : organismematernelanonyme@gmail.com

Site web : http://www.xdeoma.wordpress.com

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 15h00.

Gratuit.

Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-14 par