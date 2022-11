Exposition de Noël Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Pleumeur-Bodou L’association « Les sentiers des Arts » propose une exposition des créations au centre culturel de Pleumeur-Bodou. Les artistes y présenteront des aquarelles, acryliques, broderies, objets de décoration, bijoux, cartonnage, photos, sacs et tricots. +33 2 96 47 24 85 Centre culturel 20 route de Trébeurden Pleumeur-Bodou

