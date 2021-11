Eymet Eymet Dordogne, Eymet Exposition de Noël par Guylaine & Lucio Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

2021-11-29 10:00:00 – 2021-12-12 19:00:00

Eymet Dordogne Eymet EUR Guylaine Bisson vous invite à découvrir son exposition de peintures ainsi que les œuvres de Lucio Surdo. Vous retrouverez verres sublimés, lampes, vases, tableaux petits et grands formats, peinture sur verre inversé, sculptures et beaucoup de nouveautés à découvrir ! +33 6 27 04 21 04 Galerie GuyL'ART

