Henvic Finistère Henvic Venez découvrir les œuvres de l’artiste plasticien Noël-Franck MARTIN, qui seront exposées à l’ancienne Église du XVIème siècle d’Henvic du samedi 9 au samedi 23 Avril 2022.

Venez découvrir les œuvres de l'artiste plasticien Noël-Franck MARTIN, qui seront exposées à l'ancienne Église du XVIème siècle d'Henvic du samedi 9 au samedi 23 Avril 2022.

Sur ses toiles, mais aussi d'autres supports tels l'ardoise et le métal, il fait éclater les couleurs et joue avec les matières, du sable, du goudron, des cadres en caoutchouc, sa marque de fabrique.

