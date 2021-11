Gien Espace culturel Gien Exposition de Noël Espace culturel Gien Catégorie d’évènement: Gien

du samedi 27 novembre au dimanche 19 décembre à Espace culturel

Venez découvrir cette exposition sur le thème de Noël : santons (collection privée), bougies artisanales (dépôt/vente), concours de dessins à remettre au lutin Gribouilly du 27/11 au 11/12. Animation le samedi 11 décembre à partir de 15 h : lecture de contes avec Colette Baron et Alice Richard ; chants de Noël avec la chorale La Clé des Chants. Pensez à vous munir de votre pass sanitaire.

Voir https://www.chatillon-sur-loire.com/

