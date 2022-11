EXPOSITION DE NOËL Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10 20:00:00

Vosges Venez (re)découvrir l’atelier Kitchen Print et le domaine de l’impression d’art DIY (Do it Yourself) qui le caractérise ! Exceptionnellement, pour l’occasion de Noël, l’atelier ouvre ses portes au public sans rendez-vous Interphone: atelier kitchen print. L’atelier est doté d’une douzaine de mètres linéaires de cimaises d’exposition. Des estampes de l’artiste locale Art-Émilion seront exposées ainsi qu’une sélection d’une vingtaine d’œuvres imprimées venant du monde entier (Kitchen Print Biennale). Sur les tables, dans des cartons, d’autres estampes seront présentées au public, le tout dans la belle ambiance de Noël. Vous y trouverez des idées de cadeaux authentiques et artisanaux (gravures, lithographies en série limitées et signées, livres d’artistes, manuels d’impression d’art DIY…). Si vous souhaitez découvrir l’atelier à un autre moment, n’hésitez pas à prendre contact par email (réponse rapide) ou par téléphone pour savoir si nous sommes disponibles pour vous recevoir. +33 6 66 12 27 15 http://atelier-kitchen-print.org/ Émilie Aizier EI, Atelier Kitchen Print.

