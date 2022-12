Exposition de Noël de galets peints Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition de Noël de galets peints
2022-12-03 – 2022-12-18
Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin Valérie MEYER, artiste, photographe, conférencière mais aussi auteure de livre met en avant le thème de Noël avec ses galets peints. La peinture sur galet est une activité pleine de poésie, tendance, mais aussi anti-stress que Valérie MEYER propose lors d’ateliers pour les petits et les grands. À travers cette exposition, l’artiste montre que les galets peuvent être de magnifiques objets de décoration. Chaque galet est peint d’un dessin qui met en valeur sa forme naturelle. L’exposition comprend une quarantaine de galets de différentes tailles, elle évoque parfaitement l’esprit de Noël avec ses couleurs : villages enneigés, lutins du Père-Noël, maisons en pain d’épices, et les bonhommes de neige. Les dessins sont originaux, et se côtoient en parfaite harmonie pour émerveiller chacun et lui rappeler la douceur et la chaleur de Noël. À la même période, dans la salle d’exposition, émerveillez-vous devant les photos de Cédric Schell ayant pour thème « Noël en Alsace Verte » et votez pour les plus belles créations du jeu-concours « Mon beau sapin ». À travers cette exposition, l’artiste Valérie MEYER montre que les galets peuvent être de magnifiques objets de décoration. Chacun des 40 galets est peint d’un dessin qui évoque parfaitement l’esprit de Noël et qui met en valeur sa forme et taille naturelle. Niederbronn-les-Bains

