. gratuit Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. La médiathèque Marguerite Yourcenar a l’honneur d’accueillir Nobuko Murakami pour une exposition du 23 juin au 9 août 2023 ! Qui est Nobuko Murakami ? Artiste plasticienne japonaise, née en 1972 à Osaka. Arrivée en France à l’âge de 25 ans, elle commence par étudier l’histoire de l’art à Aix en Provence, avant d’arriver sur Paris pour intégrer l’École des arts appliqués. Après avoir travaillé 2 ans comme designer pour une marque de bijoux, elle se lance en tant qu’artiste. Elle a appris la ciselure. Son travail se compose de papiers découpés, qu’elle peint, plie, colorise et met en scène. Son actualité ou inspiration du moment : Depuis environ deux ans, elle effectue des recherches autour du braille. Elle poinçonne ses mots en braille et les intègre dans son travail. Pour elle, le braille est comme « une vision poétique qu’elle peut glisser dans ses œuvres, un lien entre le visible et le secret. Cette écriture l’invite à s’exprimer sans être vue, c’est un moyen de délivrer des messages invisibles comme le fait la poésie qui existe autour de nous, dans la nature, dans la ville, dans les voix, les odeurs, le goût… Mais cela nécessite une certaine sensibilité de notre part pour la découvrir » … Ses dernières expositions Exposition à la Triennale internationale du papier Viviane Fontaine au Musée Charmey, Suisse, 11 mars au 12 novembre 2023 Exposition et résidence d’hiver à l’OpenBach, Paris, janvier 2023 Exposition Kokolo-No-Ié avec le cinéaste Masaya Matsui sur le thème de la maison, au Centre Paris Anim’ Pina Bausch, Paris, décembre 2021

Exposition Outre Monde à la Galerie Frédéric Moisan, Paris, septembre 2020 Ses réseaux sociaux : https://nobukomurakami.com/ https://www.instagram.com/nobuko_murakami__/ https://www.facebook.com/nobuko.murakami.artiste/?locale=fr_FR Découvrez son exposition dans les espaces de la médiathèque du 23 juin au 9 août 2023 aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Vernissage le Dans le cadre de cette exposition Nobuko Murakami propose deux ateliers de création le samedi 3 et 10 juin 2023 à la médiathèque.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris

