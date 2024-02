Exposition de Nicole Roye Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 22 juillet 2024.

Exposition de Nicole Roye Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Dans le parcours artistique de Nicole Roye, un sujet ne l’a jamais quittée. Celui de la beauté de l’arbre qu’elle décline avec une palette principalement de noir, de blanc et de jaune. Dans son travail des matières et des transparences, à l’acrylique ou à l’encre de Chine, elle explore de multiples idées pour faire naître ces arbres, pour leur donner une image abstraite et un sens bien réel par leur présence, leur attitude, leur singulière façon d’être. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 10:00:00

fin : 2024-07-28 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

