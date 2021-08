Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église Manche, Saint-Pierre-Église Exposition de Nicole et Claude Parisse : Peintures, pastels, dessins Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pierre-Église

Exposition de Nicole et Claude Parisse : Peintures, pastels, dessins Saint-Pierre-Église, 11 août 2021, Saint-Pierre-Église. Exposition de Nicole et Claude Parisse : Peintures, pastels, dessins 2021-08-11 15:00:00 – 2021-08-17 19:00:00

Saint-Pierre-Église Manche Saint-Pierre-Église Nicole et Claude Parisse exposent ses peintures, pastels et dessins à la salle de Saint-Pierre-Eglise.

