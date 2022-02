Exposition « De Nicholson à Bowie, de la photographie à la lithographie » Scène 55, 26 février 2022, Mougins.

Exposition « De Nicholson à Bowie, de la photographie à la lithographie »

du samedi 26 février au jeudi 30 juin à Scène 55

Ancien étudiant des Arts Décoratifs de Paris, puis coopérant culturel à l’ambassade de France au Congo-Brazzaville, **Philippe Ledru** réalise, en 1968, son premier reportage photographique en Angola, au côté des commandos portugais. En 1974, il rejoint l’agence de presse Sygma et pendant 17 ans il va sillonner le monde, couvrant aussi bien les grands conflits que les festivals, alternant zones de guerre et tapis rouges. Deauville, Cannes, Liban, Afghanistan, Bowie, Nicholson deviennent son quotidien. Les personnalités de la culture « pop » et de la sphère politique et intellectuelle se succèdent devant son objectif. Aujourd’hui, expositions et galeries ont remplacé journaux et magazines. Retrouvant, un peu, sa formation des Arts Déco, il décide de faire un choix précis et sévère d’un très petit nombre de photographies, avec, entre autres, Jack Nicholson et nos deux James Bond : Sean Connery et Roger Moore, mais surtout l’iconique David Bowie. Avec ce fameux cliché de Bowie pris, en exclusivité, en 1983 au festival de Cannes, Philippe Ledru quitte le monde de la photographie et passe à une expression nouvelle pour lui, la lithographie. du 26 février au 30 juin SCÈNE 55 – SCÈNE D’EXPOSITION DU LUNDI AU VENDREDI 10H-12H / 14H-18H LE SAMEDI 10H-12H30 (SAUF VACANCES SCOLAIRES) SCENE55.FR/04 92 92 55 67

Entrée libre

Philippe LEDRU

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

