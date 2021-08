Guérigny Anciennes Forges Royales de Guérigny Guérigny, Nièvre Exposition “De Nevers à Guérigny à toute vapeur” Anciennes Forges Royales de Guérigny Guérigny Catégories d’évènement: Guérigny

Nièvre

Exposition “De Nevers à Guérigny à toute vapeur” Anciennes Forges Royales de Guérigny, 18 septembre 2021, Guérigny. Exposition “De Nevers à Guérigny à toute vapeur”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Anciennes Forges Royales de Guérigny

Exposition consacrée à la création et exploitation de la ligne de chemin de fer entre Clamecy et Auxerre ouverte le 2 juillet 1877. Découvrez la maquette de la gare de Guérigny au 1/87ème et les maquettes de train! Découvrez l’histoire de cette ligne du PLM ( Paris-Lyon -Méditerrannée) Anciennes Forges Royales de Guérigny Avenue Arnault de Lange 58130 Guérigny Guérigny Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérigny, Nièvre Autres Lieu Anciennes Forges Royales de Guérigny Adresse Avenue Arnault de Lange 58130 Guérigny Ville Guérigny lieuville Anciennes Forges Royales de Guérigny Guérigny