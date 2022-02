Exposition de Nelly Monnier et Eric Tabuchi Monflanquin, 11 mars 2022, Monflanquin.

Exposition de Nelly Monnier et Eric Tabuchi POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin

2022-03-11 – 2022-04-30 POLLEN 25 Rue Sainte-Marie

Monflanquin Lot-et-Garonne

EUR Voilà près de 5 ans qu’Eric Tabuchi et Nelly Monnier se sont donné la mission folle de photographier les 450 régions naturelles de l’Hexagone. Au cœur de leur exploration, les deux artistes s’attachent à nos manières d’investir le paysage, de l’habiter, de le façonner. Le désir de Nelly Monnier et Eric Tabuchi de dresser en tandem un portrait en 22 000 images de la France, territoire de plus 500 000 km2 tient de la folie sinon de l’utopie. À l’ivresse de la vitesse de notre époque, Nelly Monnier et Eric Tabuchi opposent l’éloge de la lenteur et des petites routes. On y découvre un catalogue des manières de vivre et de construire où le sublime jouxte le ridicule. Le parpaing, la brique, l’ardoise, la tôle ou la tuile nous disent autant la mondialisation que la volonté individuelle d’habiter le monde et d’exister de manière singulière.

Voilà près de 5 ans qu’Eric Tabuchi et Nelly Monnier se sont donné la mission folle de photographier les 450 régions naturelles de l’Hexagone. Au cœur de leur exploration, les deux artistes s’attachent à nos manières d’investir le paysage, de l’habiter, de le façonner. Le désir de Nelly Monnier et Eric Tabuchi de dresser en tandem un portrait en 22 000 images de la France, territoire de plus 500 000 km2 tient de la folie sinon de l’utopie. À l’ivresse de la vitesse de notre époque, Nelly Monnier et Eric Tabuchi opposent l’éloge de la lenteur et des petites routes. On y découvre un catalogue des manières de vivre et de construire où le sublime jouxte le ridicule. Le parpaing, la brique, l’ardoise, la tôle ou la tuile nous disent autant la mondialisation que la volonté individuelle d’habiter le monde et d’exister de manière singulière.

+33 5 53 36 54 37

Voilà près de 5 ans qu’Eric Tabuchi et Nelly Monnier se sont donné la mission folle de photographier les 450 régions naturelles de l’Hexagone. Au cœur de leur exploration, les deux artistes s’attachent à nos manières d’investir le paysage, de l’habiter, de le façonner. Le désir de Nelly Monnier et Eric Tabuchi de dresser en tandem un portrait en 22 000 images de la France, territoire de plus 500 000 km2 tient de la folie sinon de l’utopie. À l’ivresse de la vitesse de notre époque, Nelly Monnier et Eric Tabuchi opposent l’éloge de la lenteur et des petites routes. On y découvre un catalogue des manières de vivre et de construire où le sublime jouxte le ridicule. Le parpaing, la brique, l’ardoise, la tôle ou la tuile nous disent autant la mondialisation que la volonté individuelle d’habiter le monde et d’exister de manière singulière.

Pollen

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin

dernière mise à jour : 2022-02-18 par