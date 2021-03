Exposition « De nature passionnée », 9 mars 2021-9 mars 2021, Château-Thierry.

Exposition « De nature passionnée » 2021-03-09 12:00:00 – 2021-04-17 18:00:00

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

0 0 0 À l’heure où la nature reprend sa course folle du vivant, fêtons ensemble le printemps des poètes !

À quelques semaines du 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, je fais écho à son titre honorable, «Maître des eaux et forêts» et convoque la nature, la poésie, l’encre et le papier.

Rendez-vous pour un vagabondage des mots, des émotions, des séquences poétiques. La forêt c’est un lieu d’apaisement, de liberté, de refuge, de silence. Elle appelle à la rêverie, elle est une madeleine de Proust, un personnage à part entière dans le récit, la fable et le conte.

Du 9 mars au 17 avril, 7 arbres poétiques vont s’enraciner à la médiathèque Jean Macé. A cette occasion, j’ai invité l’autrice-photographe, Sandrine Farget à se joindre à moi pour faire quelques pas poétiques.

J’exposerai au regard du promeneur quelques-uns de mes livres d’artiste, «poésie-papier» « J’empreinte la poésie de mon jardin » « un jardin sous la pluie» …..

Un accrochage filaire en prise au vent rythme nos pas, des rubans de papier portant un poème, un aphorisme, glanés dans les livres qui ont comme port d’attache ce lieu de partages et d’enseignements.

La création participative d’un“abécédaire poétique” verra le jour. Une invitation à la poésie des mots et du dessin, une création in situ faite tour à tour à la médiathèque et en milieu scolaire dans le cadre du dispositif 100% EAC.

Le papier et l’encre font partie de mon ADN, je rends hommage à ma famille sous forme d’un cabinet de curiosités. Imprimeur, éditeur, libraire se sont succédés au cœur de la ville.

Sophie Marchand

Artiste plasticienne

+33 3 23 85 30 85

À l’heure où la nature reprend sa course folle du vivant, fêtons ensemble le printemps des poètes !

À quelques semaines du 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, je fais écho à son titre honorable, «Maître des eaux et forêts» et convoque la nature, la poésie, l’encre et le papier.

Rendez-vous pour un vagabondage des mots, des émotions, des séquences poétiques. La forêt c’est un lieu d’apaisement, de liberté, de refuge, de silence. Elle appelle à la rêverie, elle est une madeleine de Proust, un personnage à part entière dans le récit, la fable et le conte.

Du 9 mars au 17 avril, 7 arbres poétiques vont s’enraciner à la médiathèque Jean Macé. A cette occasion, j’ai invité l’autrice-photographe, Sandrine Farget à se joindre à moi pour faire quelques pas poétiques.

J’exposerai au regard du promeneur quelques-uns de mes livres d’artiste, «poésie-papier» « J’empreinte la poésie de mon jardin » « un jardin sous la pluie» …..

Un accrochage filaire en prise au vent rythme nos pas, des rubans de papier portant un poème, un aphorisme, glanés dans les livres qui ont comme port d’attache ce lieu de partages et d’enseignements.

La création participative d’un“abécédaire poétique” verra le jour. Une invitation à la poésie des mots et du dessin, une création in situ faite tour à tour à la médiathèque et en milieu scolaire dans le cadre du dispositif 100% EAC.

Le papier et l’encre font partie de mon ADN, je rends hommage à ma famille sous forme d’un cabinet de curiosités. Imprimeur, éditeur, libraire se sont succédés au cœur de la ville.

Sophie Marchand

Artiste plasticienne

ville CHTH