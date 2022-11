Exposition de Natalie Lanson et William Geffroy, artistes plasticienne et verrier Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Pleyber-Christ Pour clôturer la saison 2022 de la salle d’exposition Anne de Bretagne à Pleyber-Christ, venez découvrir à partir du 20 novembre, les œuvres de la plasticienne Natalie Lanson et de William Geoffroy, artiste verrier. L’exposition est visible du mercredi au dimanche, de 14h à 17h30. salleannedebretagne@outlook.fr +33 2 98 78 53 15 http://www.expositions-pleyberchrist.fr/ Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ

