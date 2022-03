Exposition de Mr Sudres au Bureau d’accueil de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

2022-06-01 – 2022-07-31

Rendez-vous dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac au bureau de St Geniez. Venez découvrir l’exposition de photographies de Mr Sudres au bureau de St Geniez d’Olt Autodidacte depuis quelques années, Mr Sudre aime la nature.

Les pays, la couleur, les paysages, font partie de sa passion.

Rendez-vous dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac au bureau de St Geniez. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

