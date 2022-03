Exposition de mosaïques, peintures et dessins de Mau-Lise POGET Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Exposition de mosaïques, peintures et dessins de Mau-Lise POGET Parthenay, 4 février 2022, Parthenay. Exposition de mosaïques, peintures et dessins de Mau-Lise POGET MÉDIATHÈQUE 6 Place Georges Picard Parthenay

2022-02-04 – 2022-03-12 MÉDIATHÈQUE 6 Place Georges Picard

Parthenay Deux-Sèvres EUR Dans le figuratif ou dans une démarche plus abstraite, chaque petit morceau de mosaïque de May-Lise POGET trouve le chemin de l’harmonie et du dialogue général.

MÉDIATHÈQUE 6 Place Georges Picard Parthenay

