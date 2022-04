Exposition de mosaïque et atelier peinture Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

La maison de quartier Saint-Louis présente une exposition de fruits et légumes en mosaïque. Atelier de peinture avec pochoirs, pour tous les âges, sur les fruits, légumes et fleurs, tenu par des seniors bénévoles des Maisons de quartier L’atelier sera accessible de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Découverte des fruits et légumes Parvis de la cathédrale Saint-Louis 4 Place Saint-Louis, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

