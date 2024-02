Exposition de Modelisme Ferroviaire Val-de-Moder, samedi 16 mars 2024.

Exposition de Modelisme Ferroviaire Val-de-Moder Bas-Rhin

Parking, restauration avec possibilité de déjeuner le dimanche midi, accès handicapé, WC, idéal pour les enfants, animaux non admis.

L’association LE TRAIN DE LA MODER organise une exposition de modélisme ferroviaire sur plus de 1200m² les 16 (de 13H30 à 19H00) et 17 (de 9H30 à 18H00) mars 2024 à la Maison des Loisirs à Uberach 67350 VAL DE MODER. EUR.

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-16 19:00:00

4 chemin de la moder

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est train-moder@orange.fr

