Exposition “De MOAB à MAUI” de Sabine CORMY Le Temple-sur-Lot, 25 juillet 2022, Le Temple-sur-Lot.

EUR Retrouvez l’exposition de Sabine CORMY De MOAB à MAUI, dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme Lot-et-Tolzac.

“Quand je voyageais aux Etats-Unis, il s’avère que ce sont les deux endroits où je me suis posée en me disant que la vie idéale serait de partager mon temps entre le désert de Moab dans l’Utah et les plages et la forêt tropicale de Maui à Hawaii. Alors voilà, ces lieux m’inspirent et j’ai réalisé plusieurs toiles et macramés en partant là-bas en pensée.”

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : du lundi au samedi de 10h à 18h, et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h.

