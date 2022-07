Exposition de Mme Patricia CABOT Saintes-Maries-de-la-Mer, 8 juillet 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Exposition de Mme Patricia CABOT

2022-07-08 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-15 19:00:00 19:00:00

Je vis dans le Parc Naturel de Camargue, je propose des œuvres figuratives animalières et des paysages plus abstraits réalisés à l’acrylique. J’aime peintre les chevaux, les oiseaux, les étangs… Mes œuvres reflètent l’harmonie avec la nature, la simplicité retrouvée, la sérénité, la beauté du temps qui a passé. Mes couleurs intenses ou douces sont choisies et préparées par broyage de pigments naturels mélangés au liant. Beaucoup de terres, d’ocres et de bleus subtils. Je recherche la pureté de l’expression, la vérité de l’instant, l’élégance, la simplicité du geste. J’aime que ma peinture répande son émotion comme un souffle de douceur et influence de façon positive votre décoration intérieure.

Mme Patricia Cabot, artiste peintre sur toile.

+33 4 90 97 87 60

