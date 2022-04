Exposition de Michèle SALA et Martine PERREU-SCHIL à la Grange aux dîmes de Cambremer du 19 au 25 juillet Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de Michèle SALA et Martine PERREU-SCHIL à la Grange aux dîmes de Cambremer du 19 au 25 juillet Cambremer, 19 juillet 2022, Cambremer.

2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-25 18:00:00
Rue du Chanoine Lanier Grange aux dîmes

Exposition de peinture de Michèle SALA er Marine PERREU-SCHIL du 19 au 25 juillet

Inspirée par Soulages, Fontana, Magritte, Michèle SALA nous expose une peinture contemporaine, abstraite, exclusivement réalisée en 3 couleurs lui permettant d’exprier ses émotions, ses rêves et ses pensées.

Emportée dans le monde rempli d’imprévus de l’aquarelle mouillé sur mouillé. Marine PERREU-SCHIL aime à nous convier au cœur d’une aventure en pleinr nature ; la liberté. Exposition de peinture de Michèle SALA er Marine PERREU-SCHIL du 19 au 25 juillet

+33 2 31 63 03 36

Inspirée par Soulages, Fontana, Magritte, Michèle SALA nous expose une peinture contemporaine, abstraite, exclusivement réalisée en 3 couleurs lui permettant d’exprier ses émotions, ses rêves et ses pensées.

Rue du Chanoine Lanier Grange aux dîmes Cambremer

