EXPOSITION DE MICHÈLE GUILLOTIN Nissan-lez-Enserune, jeudi 29 février 2024.

EXPOSITION DE MICHÈLE GUILLOTIN Nissan-lez-Enserune Hérault

Les Vignerons du Pays d’Ensérune vous invitent à découvrir les œuvres de Michèle Guillotin du 29 février au 2 avril au Caveau de Nissan-Lez-Ensérune. Michèle Guillotin, peintre aux accents exotiques et inspirée par des pays lointains, vous invite au dépaysement, au voyage et aux rêves ! Vernissage en présence de l’artiste suivi d’un apéritif offert le jeudi 7 mars à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 09:30:00

fin : 2024-04-02 12:30:00

Avenue de la Gare

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie contact@vpe.fr

