Béziers Hérault Diplômée des Beaux-Arts de Marseille, Michèle Manzo-Capitani affirme son goût pour la nature où elle y trouve son inspiration.

L’artiste s’exprime à travers les paysages enneigés du Canada et des grands canyons, ainsi que par les paysages de la Camargue qui n’ont aucun secret pour elle. Elle expose ici une étude sur les bambous dans laquelle nous retrouvons la facture de l’artiste dans la douceur, l’harmonie et la communion avec la nature.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 2 avril à 18h en présence de l’artiste.

galerieartactuel2@gmail.com http://galerieartactuel.over-blog.com/contact

