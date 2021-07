Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche, Vicq-sur-Mer Exposition de Michel Kirsch, Philippe Haag : sculptures, dessins Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Exposition de Michel Kirsch, Philippe Haag : sculptures, dessins Vicq-sur-Mer, 1 août 2021, Vicq-sur-Mer. Exposition de Michel Kirsch, Philippe Haag : sculptures, dessins 2021-08-01 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-12 19:00:00 19:00:00 GOUBERVILLE 8 Le Bas de la Rue

Vicq-sur-Mer Manche Vicq-sur-Mer Michel Kirsch et Philippe Haag exposent ses sculptures et dessins à Vicq-sur-Mer (ancienne mairie de Gouberville).

Vernissage dimanche 1er août à 17h.

Finissage jeudi 12 août à 17h.

