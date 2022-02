EXPOSITION DE MICHEL GUÉRARD « PRÉSENCES » Mamers, 6 avril 2022, Mamers.

EXPOSITION DE MICHEL GUÉRARD « PRÉSENCES » Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

2022-04-06 – 2022-04-27 Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe

Sensible à l’architecture, son travail est toujours construit et parfois hanté par des présences aux formes humaines.

Pour cette exposition, il a sélectionné à travers toutes ses œuvres, une partie habitée.

Ses silhouettes humaines descendues des toiles sont devenues sculptures (formes blanches dépouillées).

Leurs présences nous attirent, que regardent-elles à travers ces cadres vides ?

Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le week-end de 14h à 18h (fermé le lundi 18 avril)

Plus d’infos sur https://michel-guerard.jimdofree.com/

Michel Guérard vous propose un voyage dans son monde imaginaire.

saugonna@mainesaosnois.fr +33 2 43 33 77 90 https://michel-guerard.jimdofree.com/

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

