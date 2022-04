Exposition de Michel Corbel Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Michel Corbel Pléneuf-Val-André, 1 août 2022, Pléneuf-Val-André. Exposition de Michel Corbel Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

2022-08-01 10:00:00 – 2022-08-07 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la Digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Peinture

Comptant Modgliani parmis ses influenceurs, Michel Corbel se qualifie comme un “peintre figuratif coloriste dans la mouvance fauvisme”. Ses toiles sont un hymne à la vie qui passe par les couleurs, un figuratif très stylisé mais jamais systématique, qui s’organise selon les émotions ressenties. michel.corbel0222@orange.fr +33 6 77 47 04 61 Peinture

