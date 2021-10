Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Exposition de Michel Alloul “Inspirations” au Village Fromager Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

2021-11-02 – 2021-11-30 Le Village Fromager – Fromagerie Graindorge 42 rue du Général Leclerc

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition “Inspirations” de Michel Alloul du 2 au 30 novembre aux horaires d’ouverture de la fromagerie.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Le Village Fromager - Fromagerie Graindorge 42 rue du Général Leclerc Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Le Village Fromager - Fromagerie Graindorge 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d'Auge