Exposition de Maureen Le Lann 12 place du marché 44420 La turballe, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, La turballe.

Exposition de Maureen Le Lann

du vendredi 2 juillet au vendredi 30 juillet à 12 place du marché 44420 La turballe

Maureen est graphiste vidéo de métier, et également illustratrice ; elle fait de l’illustration notamment pour des magazines et romans, et vend ses créations. Elle dessine beaucoup sur papier à grain, en noir et gris principalement. Il faut que ça vive, que ça soit expressif !

Maureen est graphiste vidéo de métier, et également illustratrice ; elle fait de l’illustration notamment pour des magazines et romans, et vend ses créations. Elle dessine beaucoup sur papier à gr…

12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T19:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T09:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T19:00:00