### Exposition statique de matériel ferroviaire historique, puis défilé d’engins moteurs. _**Samedi après-midi 18 septembre 2021:**_ exposition statique de matériel roulant en gare de Guîtres, ouverture du petit musée ferroviaire. _**Dimanche matin 19 septembre 2021:**_ exposition statique de matériel roulant en gare de Guîtres, ouverture du petit musée ferroviaire. _**Dimanche après-midi 19 septembre 2021:**_ suite de l’exposition et défilé de certains matériels roulants – Circulation d’une rame (à confirmer) au tarif réduit de 50% de la gare de Guîtres à la halte du Moulin de Charlot (adultes 6€ – enfants 3€ – réservation obligatoire).

Entrée libre au musée et sur les quais • Tarif réduit 50% pour la balade en train historique (adultes 6€, enfants 3€, gratuit pour les plus jeunes) . Réservation obligatoire pour le train.

Exposition statique de matériel ferroviaire historique, puis défilé d’engins moteurs. Train Touristique Guîtres-Marcenais 13, avenue de la gare 33230 Guîtres Guîtres Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

