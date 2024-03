Exposition de matériel agricole ancien Willer-sur-Thur, samedi 21 septembre 2024.

Exposition de matériel agricole ancien Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Venez flâner au milieu d’un jardin de 1500m2, et découvrir les anciennes machines oubliées de l’agriculture, et prenez-vous au jeu de deviner leur usage.

Venez flâner au milieu d’un jardin de 1500m2, et découvrir les anciennes machines oubliées de l’agriculture, et prenez-vous au jeu de deviner leur usage…. Découvrez le jardin seul, ou accompagné de ses créateurs. La majorité des outils provient de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

4 rue de la grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est jean-paul.laude@wanadoo.fr

L’événement Exposition de matériel agricole ancien Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay