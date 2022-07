EXPOSITION DE MARYSE KAHN, MONIQUE MARTIN ET MONIQUE LANGLOIS Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

EXPOSITION DE MARYSE KAHN, MONIQUE MARTIN ET MONIQUE LANGLOIS Sète, 22 août 2022, Sète. EXPOSITION DE MARYSE KAHN, MONIQUE MARTIN ET MONIQUE LANGLOIS

Chapelle Notre Dame de la Salette Salle des Pèlerins Sète Hérault

2022-08-22 – 2022-08-28 Sète

Hérault Trois amies artistes vous invitent à découvrir leurs oeuvres : Maryse KAHN vous fera rêver avec ses peinture de mer, ses réalisations en papier végétal et ses cyanotypes botaniques.

Monique Martin vous séduira avec ses femmes sur tiges, ses poissons, ses personnages : pécheurs, baigneuses.

Monique Langlois vous surprendra et vous étonnera avec ses photos d’arbres au féminin. Vous passerez un agréable moment au milieu de ses oeuvres. Trois amies artistes vous invitent à découvrir leurs oeuvres : Maryse KAHN vous fera rêver avec ses peinture de mer, ses réalisations en papier végétal et ses cyanotypes botaniques.

Monique Martin vous séduira avec ses femmes sur tiges, ses poissons, ses personnages : pécheurs, baigneuses.

Monique Langlois vous surprendra et vous étonnera avec ses photos d’arbres au féminin. Vous passerez un agréable moment au milieu de ses oeuvres. Sète

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Sète Adresse Chapelle Notre Dame de la Salette Salle des Pèlerins Sète Hérault Ville Sète lieuville Sète Departement Hérault

Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

EXPOSITION DE MARYSE KAHN, MONIQUE MARTIN ET MONIQUE LANGLOIS Sète 2022-08-22 was last modified: by EXPOSITION DE MARYSE KAHN, MONIQUE MARTIN ET MONIQUE LANGLOIS Sète Sète 22 août 2022 Chapelle Notre Dame de la Salette Salle des Pèlerins Sète Hérault

Sète Hérault