2023-02-28 – 2023-04-02

Finistere Guipavas Gagnés par l’arthrose après des années de labeur, de voile et de voyages, Christian et Maryse posent les valises et sortent les pinceaux ! Ne craignant pas un second naufrage (la SNSM les a sauvés du 1er), ils vous embarquent à l’Alizé pour une navigation de Ouessant jusqu’en Antarctique -et d’autres voyages- à travers leurs peintures, croquis et aquarelles. Les plaisirs de la table retardant l’inéluctable et la diététique soignant les articulations, une partie de l’exposition vous plonge dans l’ambiance ouessantine grâce aux illustrations originales réalisées par Maryse pour l’ouvrage De la digue à l’assiette écrit par le pêcheur ouessantin et cuisinier inspiré, Christian Guillou. Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture de l’Alizé. https://guipavas.bzh/ L’Alizé – Guipavas 90 Rue Commandant Challe Guipavas

