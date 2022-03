Exposition de Marylène Lemonnier et Frédérique Ronssin Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer Marylène Lemonnier Les petits pinceaux. Peintre amateur, j’ai découvert la peinture à l’huile après avoir fait des débuts à l’acrylique.

La peinture était une activité de loisir depuis plusieurs années et au travers de cours pris avec des peintres confirmés, je me suis prise de passion pour l’art et j’améliore ma technique au fur et a mesure des heures passées à peindre. Un vrai moment de plaisir. E-mail : marylou.lemonnier@gmail.com Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h00 à 13h00 et de 15h30 à 18h30. Frédérique Ronssin Frédérique Ronssin native de la Manche,

Après des études d’histoire de l’art je suis devenue graphiste à Paris puis je me suis lancée dans la peinture décorative, faux marbres, fresques.

De retour dans la région depuis 2018, j’explore actuellement la peinture à l’huile et le pastel sec. Horaires d’ouverture :

