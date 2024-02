Exposition de Martine LEBON Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 18 mars 2024.

Exposition de Martine LEBON Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor

Dans son travail artistique, Martine Le Bon explore la thématique de la silhouette qui s’est imposée dans ses œuvres et est devenue récurrente, comme objet d’une quête obsessionnelle. Dans ses tableaux, où le bleu domine, ces silhouettes aux formes vaporeuses, longilignes, élancées naissent dans des univers parfois oniriques, parfois installées. Avec ce bleu, elle joue pour traduire l’idée du mouvement, de la légèreté, de la fragilité. Avec ce bleu, symbole de pureté et du reflet de l’âme, elle nous invite à nous interroger sur l’existence et nos vies intérieures. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 10:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

