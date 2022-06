Exposition de Martine Agard

2022-08-08 10:00:00 – 2022-08-14 EUR Martine Agard vous accueille dans la salle Cadix près du beau cadre du château pour vous présenter ses peintures acryliques et huiles aux sujets multiples, décoratifs et lumineux.



+33 6 75 55 58 21



