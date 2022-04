EXPOSITION DE MARQUETERIE PAR CLAUDE HENTZIEN, 20 juin 2022, .

EXPOSITION DE MARQUETERIE PAR CLAUDE HENTZIEN

2022-06-20 – 2022-06-20

“Cette activité commencée depuis trente ans comme un loisir m’a permis de varier les couleurs et les thèmes et de réaliser des motifs et des sujets plus complexes.

Les expositions sont la possibilité de rencontrer des visiteurs, leur présenter mes travaux, connaître leur réaction, échanger des idées et continuer à évoluer dans cette activité.

Mes réalisations mettent en œuvre les techniques de la marqueterie sur des supports réalisés par mes soins tels que coffrets, écritoires, pupitres, tableaux décoratifs….

J’utilise une quarantaine d’essences de bois naturels en feuilles de 0 ,5 à 1 mm d’épaisseur et quelques feuilles de bois teintés. Le découpage et l’ajustement des pièces se font à la scie à chantourner et au cutter. Chaque objet est réalisé à exemplaire unique.

Je crée tous les motifs géométriques et les tableaux sont inspirés de photos personnelles prises au cours de randonnées ou de voyages”.

Exposition artistique de marqueterie.

