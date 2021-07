Laurens Laurens Hérault, Laurens EXPOSITION DE MARQUETERIE Laurens Laurens Catégories d’évènement: Hérault

EXPOSITION DE MARQUETERIE Laurens, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Laurens.

Exposition de marqueterie de Joël DROUIN dans les salles du Château les mercredis et jeudis de 14h00 à 18h00. Les vendredis de 14h00 à 17h00. Entrée libre. Vernissage le 9 juillet 2021 à 18h00.

