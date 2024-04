Exposition de marqueterie Kutzenhausen, mardi 1 octobre 2024.

Exposition de marqueterie Kutzenhausen Bas-Rhin

Le club de marqueterie est heureux de vous présenter ses œuvres et réalisations annuelles lors d’une exposition alliant créativité et savoir-faire ! Des démonstrations de marqueterie auront lieu les dimanches après-midi. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-01 11:00:00

fin : 2024-10-13 17:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

L’événement Exposition de marqueterie Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte