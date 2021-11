Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron, Hérault EXPOSITION DE MARJORIE BOIRAL Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron

Boujan-sur-Libron Hérault Boujan-sur-Libron Découvrez les peintures de Marjorie Boiral.

Le temps de l’exposition sera ponctué de rencontres :

– vernissage le 26 novembre à 18h,

– harmonica avec Stéphane Lombard le 28 novembre à 17h30,

marjorie.boiral@hotmail.fr +33 6 19 63 62 20

