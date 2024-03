Exposition de Marion Lasserre – Du 2 au 13 avril Odyssud Blagnac, mardi 2 avril 2024.

Exposition de Marion Lasserre – Du 2 au 13 avril Une exposition de l’artiste Marion Lasserre, sortie de résidence au centre d’art Martiaux Thieu Lam organisée par le CNAP et l’Archipel des Lucioles. 2 – 13 avril Odyssud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T14:00:00+02:00 – 2024-04-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Scuptures 3D et visuels accompagnent Décorps un court-métrage expérimental en 3D qui sonde l’impact de la technique sur la pratique sportive et plus largement sur les corps et les expériences humaines.

Auditorium d’Odyssud

Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

