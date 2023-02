Exposition de Marina ÓÁZ Centre culturel Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Exposition de Marina ÓÁZ Centre culturel, 4 mars 2023, Aix-en-Provence

2023-03-04 10:30:00 – 2023-03-18

Centre culturel 7 Rue Mignet

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Projet “Donne” Marina ÓÁZ est une femme qui a étudié et travaillé toute sa vie dans un environnement dominé par les hommes. Elle se dit fière d’être féministe et a toujours saisi toutes les occasions de lutter contre l’inégalité des sexes. Avec cette sérié de peintures, elle veut sensibiliser et faire réfléchir les femmes et les hommes aux questions de genre : “Les stéréotypes de genre se gravent progressivement dans nos esprits, dès notre naissance dans ce monde.

Même les parents les plus conscients seront incapables d’en éviter l’impact, parce que certaines attitudes sont tellement normalisées par la société que nous ne réalisons même pas comment elles influencent notre comportement. Il est temps que nous brisions ce cycle ” La Maison de l’Espagne accueille l’artiste espagnole Marina ÓÁZ avec le soutien de l’Association Synthèse. Avec les regards littéraires de Dominique Thireau, Rozenn Guilcher, Chantal Subias. contact@lafhip.com +33 4 42 21 21 11 http://www.maison-espagne.com/ Centre culturel 7 Rue Mignet Aix-en-Provence

